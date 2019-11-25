İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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