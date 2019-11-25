  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın

'da plastik deposunda

İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın

25.11.2019, 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,10:22

'in ilçesindeki bir plastik deposunda çıktı. Bölgeye da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN