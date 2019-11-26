Bodrum sahilleri dev dalgalara teslim

Bodrum'da önceki gece başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisi ile feribot seferleri iptal edilirken, zabıta ve itfaiye alarma geçti.

Bodrum'da önceki gece başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisi ile feribot seferleri iptal edilirken, zabıta ve itfaiye alarma geçti. Önceki gece başlayan ve güneydoğudan gelen fırtına, Bodrum'da hayatı felç etti. Hızı 80 km'yi bulan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtınada Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahili dev dalgalara teslim oldu. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti. Fırtınanın ardından ilçede sağanak yağışın beklendiği bildirildi.



YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



Fırtına sonrası yağışlar ise Bodrum cadde ve sokaklarını göle çevirdi. Milas- Bodrum havalimanına iniş yapmak isteyen yolcu uçakları piste inemeyince başka hava limanlarına yönlendirildi. İşyerlerini ve evleri su bastı. Turgutreis-Bodrum karayolu trafiğe kapatıldı.