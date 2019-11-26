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Haberler > Yaşam > İzmir'de sır ölüm! NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel ölü bulundu

'de ! 'dan emekli 'li doktor ölü bulundu

İzmir'de sır ölüm! NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel ölü bulundu

26.11.2019, 08:54

'de yaşayan 'dan emekli vatandaşı doktor 'in (59), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, doktor olarak görev yaptığı 'dan emekli olduktan sonra 'de yaşamaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri () vatandaşı 'in (59), Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın birince katındaki evinde beslediği Golden cinsi "" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.

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