İzmir'de sır ölüm! NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel ölü bulundu

İzmir'de yaşayan NATO'dan emekli ABD vatandaşı doktor James Edward Steidel'in (59), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, doktor olarak görev yaptığı NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya devam eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı James Edward Steidel'in (59), Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın birince katındaki evinde beslediği Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.