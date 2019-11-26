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Muğla Bodrum'da kartpostallık manzara! Görenler telefonuna sarıldı

26.11.2019, 14:12

'nın ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. İlçenin birçok noktasında yan yana iki gökkuşağının çıktığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

kenti 'da etkili olan yağışın ardından ilçenin üstünde oluşan çift gökkuşağı oluşturdu.

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