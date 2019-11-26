Muğla Bodrum'da kartpostallık manzara! Görenler telefonuna sarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. İlçenin birçok noktasında yan yana iki gökkuşağının çıktığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Turizm kenti Bodrum'da etkili olan yağışın ardından ilçenin üstünde oluşan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.