Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. İlçenin birçok noktasında yan yana iki gökkuşağının çıktığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Turizm kenti Bodrum'da etkili olan yağışın ardından ilçenin üstünde oluşan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.
Muğla Bodrum'da kartpostallık manzara! Görenler telefonuna sarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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