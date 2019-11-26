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Öldürülen üniversiteli 'nın katilinden kan donduran ifade!

Öldürülen üniversiteli Güleda'nın katilinden kan donduran ifade!

26.11.2019, 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019,10:55

'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Cankel'i canice öldüren Zafer P. (19) yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Büro Amirliği'nde ifadesi alınan caninin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Zafer P. cinayet anını ve olayların nasıl geliştiğini böyle anlattı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Cankel'in, Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin gelmeye devam ediyor. Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.

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