Öldürülen üniversiteli Güleda'nın katilinden kan donduran ifade!

Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i canice öldüren Zafer P. (19) yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan caninin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Zafer P. cinayet anını ve olayların nasıl geliştiğini böyle anlattı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in, Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.