Arnavutluk'taki depremde yaralandı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Cüneyt Kılınçpınar ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı Cüneyt Kılınçpınar'ın kardeşi Yiğit Kılınçpınar, "15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı, daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir buçuk ay kalıp dönecekti. Sabah bize ulaştığında her yerin yerle bir olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi." dedi

Deprem sonrası belinde zedelenme oluşan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Cüneyt Kılınçpınar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Kılınçpınar, tedavisi için buradan sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.