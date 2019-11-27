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'taki depremde yaralandı 'e getirildi

Arnavutluk'taki depremde yaralandı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

27.11.2019, 09:03

'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan 'e getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı Cüneyt Kılınçpınar'ın kardeşi , "15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı, daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir buçuk ay kalıp dönecekti. Sabah bize ulaştığında her yerin yerle bir olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi." dedi

sonrası belinde zedelenme oluşan 42 yaşındaki 2 çocuk babası , Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

Kılınçpınar, tedavisi için buradan sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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