İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi 278/5 Sokak üzerinde meydana geldi.
İzmir'de alevli gece! Otomobil küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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