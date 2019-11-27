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İzmir'de alevli gece! Otomobil küle döndü

27.11.2019, 08:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,09:06

'in Bayraklı ilçesinde park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. sonrası araç kullanılamaz hale geldi. alakalı soruşturma başlatıldı.

, gece saatlerinde ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi 278/5 Sokak üzerinde meydana geldi.

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