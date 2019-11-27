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'den 'ya giden 'da devrildi! Yaralılar var

İzmir'den Ağrı'ya giden yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi! Yaralılar var

27.11.2019, 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,09:57

'den istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı , 'ın Refahiye ilçesi mevkisinde devrildi. sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

İzmir'den Ağrı istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA

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