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'da 3 otomobil kundaklandı!

Manisa'da 3 otomobil kundaklandı!

27.11.2019, 09:45

'nın ilçesinde, Ö.D. (27), aralarında borç-alacak meselesi olduğu 'nun kamyonetini ve yanında park halinde bulunan iki otomobili ateşe verdi. Olaydan sonra kaçan Ö.D., yakalandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 'ya ait 45 AAS 566 plakalı kamyonet, Ersoy Yıldırım'a ait 45 ZC 9093 plakalı otomobil ile Hakan Göker'e ait 35 PDP 41 plakalı otomobil kundaklandı.

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