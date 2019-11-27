Manisa'da otomobil toprak zemine çarptı: 3 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Selendi'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kınık Ramazanhocalar mevkisinde meydana geldi. Selendi yönüne doğru seyir halinde bulunan Ferit K. idaresindeki 35 MEU 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek toprak zemine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Ferit K. (77) ve yanında yolcu olarak bulunan Şelale K. (53) ve kızı Halise Gül K. (17) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulanslarıyla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

