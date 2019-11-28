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'de 12 düzensiz yakalandı

Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

28.11.2019, 12:52

'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 12 düzensiz yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu botu durdu.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na götürülerek Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

AA

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