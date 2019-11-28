İzmir'de bazı evlerin duvarına skandal yazılar! Soruşturma başlatıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Konu ile ilgili olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olayın mezhepsel bir durum olmadığını, asayiş nedeniyle kavga olayına dayandığının değerlendirildiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu.

Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına karmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Sosyal medyada gündem yaratan konu ile ilgili İzmir Valisi Erol Ayyıldız açıklama yaptı. Vali Ayyıldız, söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığının öğrenildiğini belirterek, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu. Vali Ayyıldız, ayrıca konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Evinin duvarına kırmızı boya ile 'X' işareti yapılıp ayrılıkçı yazı yazılan Bayram Şenal ise, bu çirkin yazıyı siyah boya ile gül resmine dönüştürdü.