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'de otel odasında

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

28.11.2019, 09:12

'in Konak ilçesinde , kaldığı otel odasında ölü bulundu. 'ın ölümü şüpheli bulununca otel odasında polis ekipleri inceleme yaptı.

Olay, Alsancak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otel çalışanları, müşterilerinden Mustafa Mumyakmaz'ı göremeyince, durumundan şüphelenip, odasına gitti. Kapıyı defalarca çalan çalışanlar, açan olmayınca yedek anahtarla odaya girdi. Mustafa Mumyakmaz'ın hareketsiz yatarken bulan çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mumyakmaz'ın öldüğü belirlendi.

Mumyakmaz'ın ölümü şüpheli bulununca otel odasında polis ekipleri inceleme yaptı.

Mustafa Mumyakmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

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