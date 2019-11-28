Resmi Gazete'de define detayı! Dipsiz Göl için harekete geçildi

12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define arayanlar gölü kuruttu ve florasını bozdu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı define aramalarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define aramak istenirken gölün kuruması ve görüntünün kirlenmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bugün Resmi Gazete'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ekleme yaptı.



Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi. Böylece define aramak istendiğinde Bakanlık üzerinden onay alınıp, definenin aranacağı yere ilişkin ÇED uygunluğu şartı gelecek.



DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Define aramak istenirken tahrip edilen ve kuruyan Dipsiz Göl'e su pompalanmaya başladı. Bununla birlikte göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.