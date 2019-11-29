Kızının oyuncağıyla teselli buluyor

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından 17 saat süren kaçma çabasına rağmen öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) acılı babası Mustafa Cankel (50), kızının 'koruyucum' diyerek sevdiği oyuncak ayısı ve köpeği 'Lisa' ile teselli bulmaya çalışıyor.

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından 17 saat süren kaçma çabasına rağmen öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) acılı babası Mustafa Cankel (50), kızının 'koruyucum' diyerek sevdiği oyuncak ayısı ve köpeği 'Lisa' ile teselli bulmaya çalışıyor.



'ZANLI SAMİMİ DEĞİL'



Baba Cankel, "Katil zanlısı 'Pişmanım, tasarlayarak yapmadım ve bir anlık öfkeyle oldu' yönünde ifade vermiş. Samimiyetine inanmıyorum" dedi. ADEM ÜLKER