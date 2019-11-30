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'den uyarısı 30 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 30 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

30.11.2019, 09:37

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, , Doğu Akdeniz,Batı ve , , Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile , Antalya ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile , ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, , Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, , ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 30 Kasım Cumartesi raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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