Bir yol dahisi başkan Osman Kibar

İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar, şehrin yollarını, o yıllarda Türkiye’de yaygın olmayan asfaltla kaplatmış, adı Asfalt Osman’a çıkmıştı. Bunun yanı sıra, gelişen trafiği düşünerek, yolları olabildiğince genişletmiş ve yeni meydanlar açmıştı

EGE'NİN UNUTULMAZ SİMALARI - GÜRKAN ERTAÇ

İzmir'in yollarını parke taş iken, o devirde (1964) hiç bilinmeyen asfalt malzemesiyle kapladığı için adı 'Asfalt Osman'a çıkan Osman Kibar, 9 yıl kesintisiz İzmir'e hükmeden bir belediye başkanıydı. Özellikle Altın Yol adı verilen ve İzmir'i özellikle Karşıyaka, Çiğli istikametine götüren yolu çok geniş açtığı için, "Buraya uçak mı indirecek?" denilerek bazı kesimlerce eleştirilen Kibar'ı, şimdi İzmirliler hasret ve övgüyle anıyor. Kibar'dan sonra göreve gelen 9 belediye başkanı da 55 yıldır Altınyol'a alternatif bir yolu maalesef üretemedi.



Kibar, Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay'ı da çok takdir ederdi.

SELANİK'TEN İZMİR'E

Osman Kibar 1909 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yunanistan'ın şimdiki kenti Selanik'te doğdu. Rumların baskısı üzerine ailesi Türkiye'ye göç zorunda kaldı. Osman Kibar, İstanbul'da Fevziye Okulu'nu bitirdikten sonra, Robert Kolej'den mezun oldu. 1930 yılında İzmir'de ticaret hayatına atıldı; zeytinyağı, sabun ve gliserin ticareti yaptı. 1 Aralık 1951'de, kurulmasında öncülük yaptığı Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ilk başkanlığını üstlendi. 1946 yılında politikaya atıldı. Demokrat Parti'nin İzmir ve Ege kuruluşlarında görev aldı ve İzmir İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1964 yılında İzmir Belediye Başkanlığı'na seçildi, bu görevi dokuz yıl sürdürdü. Başkanlığı sırasında İzmir'in tüm yollarını asfaltlattığı için kendisine 'Asfalt Osman' denildi. Kibar'ın asfalt döküşü sırasındaki bir anı ilginçtir. O sırada YENİ ASIR'da belediye muhabirliği yapan gazeteci Nejat Yada, asfalt döken işçilerin yanındadır. Yoldan geçen iki kadından birisi, çorabına asfalt sıçrayınca işçilere söylenir: "Ayıp ayıp bu yaptığınız! Asfaltı döküyorsunuz ama sağınıza solunuza hiç bakmıyorsunuz. Bak çoraplarım perişan oldu. Bir de Belediye Başkanınızın soyadı Kibar. Neresi kibar bunun? Asfalt döküyor. Ödesin bakalım benim çorabın parasını!" İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar sporu da çok severdi, Altınordu'da başkanlık yapmıştı. Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay'ı da çok takdir ederdi.



Kibar Ailesi'nden bir tarihi fotoğraf. Osman Kibar, eşi Ülya Hanım, kızı Bige Özgener, damadı Esin Özgener.

AİLE BOYU HİZMET

Osman Kibar, Ülya Hanım'la hayatını birleştirmiş, Oğlu Seli Kibar ve kızı Bige Kibar dünyaya gelmişti. Amerikan Kız Koleji'nde voleybol ve basketbol oynayan Bige hanım, hayatını o devrin sayılı tenisçileri arasında bulunan Esin Özgener'le birleştirdi. Özgener, spordaki büyük hizmetlerinin, Altay'da başkanlık ve Divan Başkanlığı'nın yanı sıra, Türkiye Tütün İhracatçıları Birliği Başkanlığı da yaptı, Özgener Ailesinin bayrağını göndere dikti.



Osman Kibar'ın ismini taşıyan torunu Osman Kibar, ABD'de hatırı sayılır beyinler arasında. İzmir'i ziyaretinde İzmir BŞB Başkanı Soyer ona dedesinin kurduğu ilk şirketin belgelerini armağan etmiş, İZTO Başkanı akrabası Mahmut Özgener de alkışlamıştı.



BİR DAHİ KİBAR DAHA

BELEDİYE Başkanı Osman Kibar'ın ebediyete göçen oğlu Seli Kibar'ın evladı, dedesinin adını taşıyan Osman Kibar da süper zeka çıktı. Dünya çapında başarılı çalışmalar yapan Osman Kibar, yaşlanmayı yavaşlatan, hatta tersine çeviren biyoteknoloji girişimi olan Samumed'in kurucusu ve CEO'su. Osman Kibar, geliştirdikleri ilaçlar sayesinde kanser, kıkırdak, kemik, felç gibi hastalıkları iyileştirdiklerini, kellik sorununa çözüm bulduklarını, şirketin amacının sağlıklı yaşam süresini artırmak olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başarılı çalışmalarından ötürü torun Osman Kibar'a teşekkür ederek, kendisine dedesi Osman Kibar'ın kurduğu ilk şirketin belgelerini hediye etti.



Mahmut Özgener, Türkiye Tütün İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı, Altay'ın başkanıydı, şimdi de İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'nı yürütüyor. Mahmut Özgener kentin ve Türkiye'nin çok sevilen isimlerinden biri. Bugüne dek sorumluluk aldığı tüm işleri başardı. Şimdi de İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) değişik bir vizyon getirdi. Spor ve iş aleminin duayeni merhum Esin Özgener'in oğlu, İzmir'in en renkli belediye başkanlarından merhum Osman Kibar'ın torunu. Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi Başkan Vekili olan Mahmut Özgener, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, EXPO İzmir Yürütme Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürüttü. Özgener, İzmir iş dünyasının duayenlerinden Kemal Çolakoğlu'nun da damadı. Özgener Ailesinin gözbebeği. Oğlu Cem de sporda babasının izinden yürüyor, Altay'da forma giyiyor.