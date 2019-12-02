Vali Kocabıyık'tan Esila bebek için kök hücre ve kan bağışı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt ve ilik nakli bekleyen tüm hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Uşak Valiliği, Türk Kızılay ve Türkök tarafından düzenlenen "Esila İçin Tek Yürek Uşak Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası" başladı.

Vali Funda Kocabıyık, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Kızılay tarafından kurulan çadırları ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kök hücre ve kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Esila bebeğin tedavisi için kök hücre nakline ihtiyacı olduğunu dile getiren Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Dünyada iyilik yayılsın, hepimizi ve özellikle çocuklarımızı iyi ve güzel şeyler bulsun diye dua ediyoruz. Bazen sadece dua etmek yetmiyor, eyleme de geçmek gerekiyor. Bugün öyle bir gün, eyleme geçeceğimiz bir gün. Esila bebek bizim için bir simge aslında. Bugün Uşak'ta başlattığımız kampanya ile kök hücre nakli bekleyen hastalarımıza umut olmak için bu yola çıkıyoruz. Mesele sadece kan bağışına bulunmak değil, bu işi sonuna kadar götürmek. Allah rızası için bir insana şifa olmak çok önemli. Umarım bu kampanya hayırlara vesile olur. Tüm Uşaklı hemşehrilerimizi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

Esila'nın annesi Çiğdem Kurt, kampanyanın Esila ve ilik nakli bekleyen çocuklar için büyük önem taşıdığını belirterek, "Esila'yı da buraya getirmek istedik. Ancak rahatsızlığı arttı. Kök hücre bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Ercan Kurt da şu ana kadar uygun donör bulunamadığını dile getirerek, kampanyaya destek istedi.

Türk Kızılay Uşak Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Umut Bilgin Koçak ise kampanyanın 8 gün süreceğini, ekiplerin çadırda, sabah saat 09.00'dan akşam saat 17.00'e kadar kök hücre ve kan bağışı alacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık ve vatandaşlar, ilik nakli bekleyen hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulundu.

AA