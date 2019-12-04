Fekeli'den ilahı aşk! Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne 'aşk' damga vuracak. Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar’a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: Benimle evlenir misin?

Bir Zamanlar Çukurova 46.Bölüm Özeti:

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak!

Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: Benimle evlenir misin?

DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranda olacak.

Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncular : Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye) ve Serpil Tamur (Haminne) .