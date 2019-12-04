İzmir'in Foça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer hayatını kaybetti, durumu ağır olan baba Deniz Tuncer tedavi altına alındı.
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Evde 3 kişinin yaşadığı bilgisi üzerine ekipler içeri girerek Deniz Tuncer (60), eşi Nevin (55) ve oğulları Murat Cihan Tuncer'i (30) çıkardı.
İzmir Foça'da yangın dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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