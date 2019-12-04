İzmir Foça'da yangın dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Foça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer hayatını kaybetti, durumu ağır olan baba Deniz Tuncer tedavi altına alındı.