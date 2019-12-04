  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Foça'da yangın dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı

'da dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı

İzmir Foça'da yangın dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı

04.12.2019, 11:11

'in ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne Nevin ve oğlu hayatını kaybetti, durumu ağır olan baba tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Evde 3 kişinin yaşadığı bilgisi üzerine ekipler içeri girerek Deniz (60), eşi Nevin (55) ve oğulları 'i (30) çıkardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Foça'da yangın dehşeti! Anne ve oğlu öldü, baba hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN