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‘Cesetsiz cinayet davası’ üçüncü kez görülecek

‘Cesetsiz cinayet davası’ üçüncü kez görülecek
Giriş Tarihi: 11.12.2019

'de 2010 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan avukat 'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ceyda Y'nin müebbet, eşi Erdoğan Y'nin ise cezası aldığı, Yargıtay tarafından bozulan ve yapılan yeni yargılama sonucu yine aynı ceza verilen karar Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu.

İzmir'de 2010 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan avukat Mümtaz Baytekin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Ceyda Y'nin müebbet, eşi Erdoğan Y'nin ise 18 yıl hapis cezası aldığı, Yargıtay tarafından bozulan ve yapılan yeni yargılama sonucu yine aynı ceza verilen karar Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava, üçüncü defa İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.
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