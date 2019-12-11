Yeni Asır yazdı, Baki Can ameliyat oldu

YENİ Asır'ın haberleri sayesinde 100 bin liralık ameliyat parası toplanan Baki Can Sarsılmaz İzmir'de ameliyat oldu. Doç. Dr. Nail Özdemir ve Op. Dr. Özgür Akşan tarafından ameliyat edilen Can'ın kendi başına yürüyebileceği belirtildi.

YENİ Asır'ın haberleri sayesinde 100 bin liralık ameliyat parası toplanan Baki Can Sarsılmaz İzmir'de ameliyat oldu. Doç. Dr. Nail Özdemir ve Op. Dr. Özgür Akşan tarafından ameliyat edilen Can'ın kendi başına yürüyebileceği belirtildi.

KAZIM YÖRÜKCE