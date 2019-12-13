‘Başka Alperenler ölmesin diye’ kartlı sistem geliştirdiler

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, serviste unutulduktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü üzerine, bir servis firması aynı acının tekrarlanmaması için araçlarına kartlı sistem taktırdı.

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, serviste unutulduktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü üzerine, bir servis firması aynı acının tekrarlanmaması için araçlarına kartlı sistem taktırdı. Sistem sayesinde şoförlerin araçtan inmeden önce aracı kontrol ettiğini belirten firmanın İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer (38), "Amacımız, başka Alperenlerin ölmemesi" dedi.

10 DAKİKADA BASMALI

KEZER, "Son çocuğumuz servisten indikten sonra 10 dakika içinde sürücünün aracın en arkasına giderek elindeki kartı okutması gerekiyor. Kart okutulmazsa okul görevlilerimize uyarı mesajı gidiyor ve görevli de hemen şoförü arıyor. Kart basılmazsa şoför, günlük hak edişini de alamıyor" diye konuştu. Servis şoförü Bülent Baygel (58) ise, "Hem biz şoförler hem de öğrencilerin velileri daha güvende hissediyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ