Şırıngalı çikolata bir can daha aldı

DİYARBAKIR'DA şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yenişehir ilçesi Seyrantepe mahallesinde yaşayan Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınındaki bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

DİYARBAKIR'DA şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yenişehir ilçesi Seyrantepe mahallesinde yaşayan Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınındaki bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ilkokul öğrencisi Umut Bilgi, 5 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile tem anne ve babalara çağrıda bulunarak aynı acıyı kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ÖNCEKİ günlerde Ankara Keçiören'de ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken nefesi kesilmiş ve kurtarılamamıştı.