Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zona hastalığı tedavisi var mı?

Günümüzde çok sık görülen rahatsızlıktan biri olan zona hastalığı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Nüfusun yüzde 90-95'i suçiçeği geçirirken, yüzde 10-30'u zona ile karşılaşır. Risk, ilerleyen yaşla ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla artış gösteriyor. Hastalık en çok sırt, bel ve yüz bölgesinde görülüyor. Şiddetli ağrıları tetikleyen hastalık bağışıklık sistemini zayıflatır. Hastalık kendini daha çok ağrı, ciltte kabartı, kaşıntı ve döküntülerle belli etmektedir. Haberimizde, Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zona hastalığı öldürür mü? Sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Ülkemizde çok sık görülen zona hastalığı tipik bir deri rahatsızlığıdır. Zona, duyusal sinir hücresi gruplarını tutan, ağrılı bir enfeksiyondur.