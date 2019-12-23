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davasında 5 isme idam!

Cemal Kaşıkçı davasında 5 isme idam!

23.12.2019, 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,13:14

cinayetiyle ilgili 'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayetin kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Kahtani serbest bırakıldı.

Son dakika haberine göre Reuters, "Suudi Arabistan'da mahkeme, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 5 kişiye idam cezası verdi." bilgisini paylaştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası!

Habere göre Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 3 kişi de toplamda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye Suud Başsavcılığı herhangi bir suçlama yöneltmedi.


CİNAYETİN PLANLAYICISI KAHTANİ'YE KORUMA!
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayetin kilit isimlerinden Kahtani'ye ve Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltmedi.

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