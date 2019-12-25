Üç aylar ne zaman? 2020 üç aylar tarihi...

İslam dini için önem taşıyan üç aylar ne zaman başlayacak merak ediliyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2020 yılında hangi ayda olacağı merakla araştırılıyor. İşte Diyanet'in takvimine göre 3 aylar tarihi...

2020 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? sorusu merakla araştırılıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını ibadetle geçirecek olan milyonlarca kişi yeni yılda üç ayların tarihini araştırıyor. İşte 2020 üç aylar başlangıç tarihi...

2020'DE ÜÇ AY AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında üç aylar 25 Şubat Salı gnü başlayacak.İlk kandil olan Regaip Kandili ise 27 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.