İzmirli profesöre ekonomi Nobel’i

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council- ERC), 2 bin 453 başvuru arasından Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler'e 2 milyon Euro'luk destek fonu ayrılmasını kararlaştırdı

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council- ERC), 2 bin 453 başvuru arasından Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler'e 2 milyon Euro'luk destek fonu ayrılmasını kararlaştırdı. Yeni Asır Gazetesi Spor Koordinatörü Gürkan Ertaç'ın kızı Prof. Dr. Seda Ertaç Güler'in, ekonomi, psikoloji ve nörobilim dallarının kesişiminde yer alan, disiplinler arası bir yaklaşım ile yürüteceği çalışmasına ödenecek 2 milyon Euro'luk ödül ekonominin Nobel'i olarak tanımlanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bu yıl yapılan 2 bin 453 başvurunun yalnızca yüzde 12'si ERC desteklerinden yararlanabiliyor. Ertaç Güler, projesinde, sınıf ortamının özelliklerinin bireylerin çocukluktaki tercih ve yaklaşımlarını nasıl etkilediğini anlamayı, bu özellikler üzerinden randomize- kontrollü deneyler yaparak tercih ve yaklaşımların pozitif şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceğini incelemeyi amaçlıyor.