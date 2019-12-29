Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef birincisi kim oldu?

Masterchef Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşandı. Alican ve Cemre kıyasıya mücadele ederek birinci olmak için çabaladı. peki Masterchef Türkiye'de büyük ödülün sahibi kim oldu? Masterchef'i Alican mı kazandı Cemre mi? İşte Masterchef Türkiye kazananı...

Masterchef Türkiye'nin kazananı kim oldu? sorusu merakla araştırılıyor. Büyük ödül için aylardır çabalayan Alican ve Cemre son 2'ye kalarak mücadele etti. Final bölümünün yaşandığı akşamda kimin birinci olduğu araştırılıyor. İşte Masterchef Türkiye kazananı...

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef'in şampiyonunun kim olduğu merak ediliyor. Yarışmada en yüksek oyu alarak şampiyon olan kişi Cemre oldu. Alican ise yarışmada ikinciliği göğüsledi.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL NE?

Masterchef Türkiye yarışmasında bu sezonun büyük ödülünün Fiat 500 Dolce Vita model otomobil olduğu açıklandı.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.