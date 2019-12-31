  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak? MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

çekilişi ne zaman saat kaçta? ne zaman yapılacak? çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak? MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

31.12.2019, 11:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019,12:21

Milyonlarca vatandaşın gözü İdaresi tarafından çekilecek şanslı numaraların haberini bekleyip araştırıyor. Vatandaşlar ' Çekilişi ne zaman saat kaçta başlayacak?', 'Milli Piyango çekiliş sonuçları', ' sorgulama' gibi soruların cevaplarını arıyor. Bu gece ’e girerken milyonların kime gideceği belli olacak. İşte Milli Piyango çekilişinin başlangıç saati ve ikramiye miktarlarına göre çekilişin yapılacağı saatler…

Milli Piyango'da küreler dönecek, şanlı rakamlar belirlenecek ve ikramiye kazanan talihliler belli olacak. Birçok vatandaş Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenecek sorularına cevap arıyor.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango bilet fiyatları...

Bu listeye bakmadan Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar...

SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Bu listeye bakmadan Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar... Bu listeye bakmadan Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar...
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak? MPİ çekiliş sonuçları sorgulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN