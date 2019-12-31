Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak? MPİ çekiliş sonuçları sorgulama

Milyonlarca vatandaşın gözü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilecek şanslı numaraların haberini bekleyip araştırıyor. Vatandaşlar 'Milli Piyango Çekilişi ne zaman saat kaçta başlayacak?', 'Milli Piyango çekiliş sonuçları', 'MPİ yılbaşı çekilişi sorgulama' gibi soruların cevaplarını arıyor. Bu gece 2020’e girerken milyonların kime gideceği belli olacak. İşte Milli Piyango çekilişinin başlangıç saati ve ikramiye miktarlarına göre çekilişin yapılacağı saatler…

Milli Piyango'da küreler dönecek, şanlı rakamlar belirlenecek ve ikramiye kazanan talihliler belli olacak. Birçok vatandaş Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenecek sorularına cevap arıyor.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango bilet fiyatları...

Bu listeye bakmadan Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar...

SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Bu listeye bakmadan Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar...