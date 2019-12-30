Yeni yıla girerken Milli Piyango heyecanı da başladı. Yeni yıla milyoner olarak girmek isteyenler bilet fiyatlarını ve 2020 milli piyango ikramiye miktarlarını merak ediyor. İşte çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ve Milli Piyango büyük ödülü...
Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları merakla araştırılıyor. Yeni yıla girmemize saatler kala heyecan dorukta. Peki 2020 milli piyango büyük ödülü ne kadar? Milli Piyango biletleri ne kadar? İşte merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet satış fiyatı 20 TL, yarım bilet satış fiyatı 40 TL, tam bilet satış fiyatı ise 80 TL olarak belirlendi.
2020 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.
2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ
Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarları şu şekilde:
80 Milyon TL
8 milyon TL
1 milyon TL
100 bin TL
10 bin TL
5 bin TL
1000 TL
400 TL
300 TL
200 TL
160 TL
80 (Amorti) TL
80 bin (Teselli) TLMilli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Ne zaman yapılacak? MPİ Piyango çekiliş sorgulama Bu listeye bakmadan Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar... Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek olan 80 milyon liraya neler alınır?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango bilet fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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