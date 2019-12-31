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Yılbaşı hindisi fırında nasıl pişirilir?

Yılbaşı hindisi fırında nasıl pişirilir?

31.12.2019, 18:09

Yılbaşı akşamı menüsünün vazgeçilmezi arasında olan hindi, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. 'Fırında hindi nasıl pişirili?' sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Yılbaşı akşamını sevdikleri ile güzel bir sofrada geçirmek isteyenler yılbaşı sofrası menüsünü hazırladı. Peki yılbaşı hindisi nasıl pişirili? Hindi pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte fırında hindi tarifi...

Fırında hindi nasıl pişirilir? sorusu yılbaşı akşamını evde sevdikleri ile güzel bir sofrada kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki yılbaşı akşamının vazgeçilmezi hindi nasıl pişirilir? İşte hindi tarifi...

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