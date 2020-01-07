E Okul not hesaplama! E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı!

15 tatiline az bir süre kala sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler ve notları sisteme girmek isteyen öğrenciler tarafından e-okul öğrenci-öğretmen giriş ekranı en çok araştırılan konulardan biri oldu. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 1. döneminin sonuna gelirken öğrenciler devamsızlık bilgilerini, yazılı ve sözlü notlarını, takdir-teşekkür belgesi gibi bir çok bilgiyi e-okul öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenebilecek. Öğretmenler ise e-okul öğretmen girişini kullanarak öğrenciler hakkında bir çok bilgiyi sisteme aktarabilecek. İşte e-okul giriş ekranı ile araştırılan 'e-okul öğrenci girişi nasıl yapılır? ve e-okul öğretmen girişi nasıl yapılır?' sorularıyla ilgili detaylı bilgiler...

Karne tatiline az bir süre kala öğrenciler ve öğretmenler tarafından e-okul giriş ekranı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak istedikleri bilgilere ulaşabilecek. Öğrenciler notları, devamsızlıkları ile ilgili bilgilere ulaşmak için e-okul veli bilgilendirme sistemini, öğretmenler ise e-okul yönetimi bilgi sistemi girişi ekranını kullanacak. İşte e-okul öğretmen ve öğrenci giriş ekranı ile ilgili detaylar...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurulmalıdır. T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir.

E-OKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonrasında öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Girişi sistemine giriş yapmak için iMilli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak "Yönetim Bilgi Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurulmalıdır. Kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu istenmektedir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



E-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yılsonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.



-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.