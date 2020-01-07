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'den açıklaması!

THY'den ek sefer açıklaması!

07.01.2020, 17:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020,18:00

Pegasus Havayolları'na ait bir uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Havalimanı'ndaki uçuşların geçiçi olarak durdurulmuştu. 'den ek seferler ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Havalimanın'dan 20 planlandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, bugün sabah saatlerinde pistten çıktı. Herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken pist, geçiçi olarak uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları'ndan ek seferler ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı. Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi..

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