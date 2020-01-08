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Aleyna Tilki'nin kendi ile görüntüsü sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin kendi balmumu heykeli ile görüntüsü sosyal medyayı salladı!

08.01.2020, 13:12

Her hareketi ile olay olan Aleyna Tilki yine adından söz ettirdi. Tilki, ' Müzesi'nin şubesinde sergilenmeye başlanan kendi balmumu heykelini öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım sosyal medyayı adeta salladı.

Sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki son gönderisi ile magazin gündemini salladı. ' Müzesi'nin şubesinde sergilenmeye başlanan kendi balmumu heykelini görmek için müzeye giden Tilki, burada verdiği pozlarla çok konuşuldu.

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