Aleyna Tilki'nin kendi balmumu heykeli ile görüntüsü sosyal medyayı salladı!

Her hareketi ile olay olan Aleyna Tilki yine adından söz ettirdi. Tilki, 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başlanan kendi balmumu heykelini öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım sosyal medyayı adeta salladı.