Patlıcan köftesi nasıl yapılır? Patlıcan köfte tarifi!

Lezzeti ile damaklarda eşsiz bir tat bırakan patlıcan köftesi sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Patlıcan köftesi malzemeleri ve tarifi araştırılıyor. Peki patlıcan köfte nasıl yapılır? Patlıcan köfte malzemeleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Patlıcan köftesi nasıl yapılır? Patlıcan köftesi için gereken malzemeler nelerdir? soruları merak ediliyor. Sebze ve etin eşsiz uyumu olan patlıcan köftesi damaklarda harika bir tat bırakıyor. Peki patlıcan köftesi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

PATLICAN KÖFTESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet patlıcan

250 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

2 adet çarliston biber

Yarım demet maydanoz

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı kekik

3 adet domates

Tuz, karabiber

Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup boylamasına dilimleyin. Bol sıvıyağda kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkartıp fazla yağını alın. Diğer tarafta köfte için soğan ve biberleri minik minik doğrayın. Maydanozu kıyın. Tuz, karabiber, kekik ve salçayı ekleyin. Kıymayla birlikte bütün malzemeyi yoğurun. Köftelere parmak şekli verin. Şerit halindeki kızarmış patlıcanları köftelere sarıp kürdanla tutturun. Domatesleri rendeleyip tencereye alın. Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Üzerine köfteli patlıcanları dizip 1 çay bardağı su gezdirin. 20-25 dakika kadar pişirin.