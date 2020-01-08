Sevgilisinin ölümünü kameradan gördü

BALÇOVA’DA yaşayan 27 yaşındaki Evrim Durakçı, iddiaya göre iş adamı sevgilisi Ümit Tanyüksel’den ayrıldığı için girdiği bunalım sonrası evinde yaşamına son verdi. Korkunç olayı eve taktırdığı güvenlik kamerasından gören Tanyüksel, boşandığı eşiyle birlikte olay yerine giderek genç kadını ipten alıp kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı

FATİH ŞENDİL

İzmir Balçova Çetin Emeç Mahallesi Futbol Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde akıl almaz bir intihar olayı yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çiğli Atatürk Organize Sanayii Bölgesi'nde endüstriyel otomasyon fabrikası sahibi iş adamı ve aynı zamanda yelken sporu ile uğraşan Ümit Tanyüksel, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 24 yaş ufak sevgilisi Evrim Durakcı'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabul etmeyen, iş adamına aşık olduğunu söyleyen ve 'eşini de beni de bırakma' diye yalvaran genç kız çılgına döndü. Sevgilisi olduğu için eşinden dahi boşanan iş adamı, olay günü peşini bırakmasını söylemek için sevgilisinin evine gitti.