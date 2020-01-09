İzmir’in beyaz dünyası Bozdağ

İZMİR Ödemiş'e bağlı Bozdağ mahallesi, geçtiğimiz pazardan bu yana süren kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Mahalle, günübirlik de olsa kar tatili yapmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.

İZMİR Ödemiş'e bağlı Bozdağ mahallesi, geçtiğimiz pazardan bu yana süren kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Mahalle, günübirlik de olsa kar tatili yapmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. İzmir'in çatısı konumundaki 2 bin 157 rakımlı zirveye sahip Bozdağ mahallesinde, her yer beyaz örtüyle kaplandı. Ödemiş'in, Manisa'nın Salihli ilçesiyle bağlantısını sağlayan bin 200 rakımlı Üçler Geçidi, kara yolları ekiplerince açık tutulurken, Ödemiş Belediyesi de mahalle bağlantı yolları ile Bozdağ Kayak Merkezi yolunu açık tutmak için seferber.



GÜNÜBİRLİK KEYİF

BOZDAĞ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, "Kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerinde. Buna rağmen gerek Büyükşehir, gerekse Ödemiş Belediyesi ve kara yolları ulaşımın ve hayatın normal akışının sağlanması için gün boyunca çalışıyorlar. Kayak merkezi kapalı olmasına rağmen hafta sonlarında yolumuz açık. Günübirlik olarak kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlarımız geliyorlar. Bu kar devam ettiği sürece yoğunluk yaşanacaktır. 7/24 ekiplerimizle buradayız. Herkesi Ege'nin Alpleri Bozdağ'a bekliyoruz. Gelen araçlardan tek ricamız kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamalarıdır" dedi.