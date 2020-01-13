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'ün ... Şükrü Şentürk hayatını kaybetti

Metin Şentürk'ün acı günü... Şükrü Şentürk hayatını kaybetti

13.01.2020, 15:03

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı 'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk geçtiğimiz Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeler Metin Şentürk kabul etti. Metin Şentürk'ü acı gününde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Şükrü Şentürk'ün cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Şükrü Şentürk geçtiğimiz Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

DHA

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