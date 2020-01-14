Bakanlık listeyi açıkladı! Domuz eti ve at eti satan firmalar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listede domuz eti, at et ve tek tırnaklı eti satan firmalar da yerini aldı. Vatandaşa domuz eti yediren firmaların başında Gurma Gıda yer aldı. İşte Bakanlığın açıkladığı listeye göre domuz eti, at eti ve tek tırnaklı eti yediren firmalar...