Bakanlık listeyi açıkladı! Domuz eti ve at eti satan firmalar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listede domuz eti, at et ve tek tırnaklı eti satan firmalar da yerini aldı. Vatandaşa domuz eti yediren firmaların başında Gurma Gıda yer aldı. İşte Bakanlığın açıkladığı listeye göre domuz eti, at eti ve tek tırnaklı eti yediren firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listede en çok dikkat çeken firma Gurme Gıda oldu. Daha önce Bakanlığın yayınladığı listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda yine listedeki yerini aldı.
İŞTE VATANDAŞA DOMUZ ETİ VE AT ETİ YEDİREN FİRMALAR
DOMUZ ETİ
Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti
China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti
Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti
Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti
Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti
Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti
AT ETİ YEDİREN FİRMALAR
Yüzet Et ve Et Ürünleri/ Serdivan/SAKARYA Koşuoğlu Isıl İşlem Görmüş Sucuk At Eti Tespiti
Yüzet Et ve Et Ürünleri/ Serdivan/SAKARYA Yüzet Isıl İşlem Görmüş Sucuk At Eti Tespiti
Deniz Börek Salonu - Mehmet Şerif DENİZ/ Cami Mahallesi İstasyon Caddesi No:10/A Tuzla/İSTANBUL - Pide Kıymalı Çiğ Börek Harcı At Eti Tespiti
Kurban Et Gıda Otomotiv Turizm San.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. No:110/A Esenler/İSTANBUL Çiğ Kıyma At Eti Tespiti
TEK TIRNAKLI ETİ YEDİREN FİRMALAR
Fekeli Fatih Usta Kebap - Meryem GESER/ Şahintepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:118/2 Sarıçam/ADANA - Kıyma (Dana-Koyun Eti) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Öz Ağrı Kasabı - Abdulrıza AKMAN/ Karasoku Mahallesi Kasaplar Hali No: 2 Seyhan/ADANA - Kıyma (Koyun Eti) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Dora Et - Sadun DORA Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:149/A Seyhan/ADANA Develizade Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Tek Tırnaklı Eti, Kanatlı Eti ve Baş Eti Tespiti
Hamamönü Bahçem Cafe - Ayşe AKTA/ Hacettepe Mahallesi Sarıkadı Sokak No: 5 Altındağ/ANKARA - Izgara Köfte Harcı (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Ala Lezzet - Alkan DEMİREL/ Oğuzlar Mahallesi 1393. Cadde No:13/1-A BalgatÇankaya/ANKARA - Tüketime Hazır Patlıcan Musakka Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Nar-ı Keyf Cafe-Vedat KAMAN / Hacettepe Mah. Sarıkadın Sok. No:45 Hamamönü Altındağ/ANKARA Dana Izgara Köfte (Çiğ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Kuzey Grup Lokanta ve Eğlence Yerleri işlt. Turizm Tar. Hayv. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti/Merkez İlçe Yüzevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:35, MerkezAMASYA Markamm Et Döner Et Döner (Kırmızı Et-Pişmiş) Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Ata Döner- Gazi YILDIRIM Ege mah. Nato yolu cad. Menekşe sit. No:246/H Mamak/ANKARA Et Döner Tek Tırnaklı Eti ve Kanatlı Eti Tespiti
HİLELİ ÜRÜN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZÜrünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıda'nın sahibi kim? Gurma Gıda hangi ürünleri satıyor? Gurme Gıda nerede? Tarım ve Orman Bakanlığı 386 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte hileli ürünler listesi
Bakanlık listeyi açıkladı! Domuz eti ve at eti satan firmalar belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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