Bakanlık listeyi açıkladı! Domuz eti ve at eti satan firmalar belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listede domuz eti, at et ve tek tırnaklı eti satan firmalar da yerini aldı. Vatandaşa domuz eti yediren firmaların başında Gurma Gıda yer aldı. İşte Bakanlığın açıkladığı listeye göre domuz eti, at eti ve tek tırnaklı eti yediren firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listede en çok dikkat çeken firma Gurme Gıda oldu. Daha önce Bakanlığın yayınladığı listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda yine listedeki yerini aldı.

İŞTE VATANDAŞA DOMUZ ETİ VE AT ETİ YEDİREN FİRMALAR

DOMUZ ETİ

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti

China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

AT ETİ YEDİREN FİRMALAR

Yüzet Et ve Et Ürünleri/ Serdivan/SAKARYA Koşuoğlu Isıl İşlem Görmüş Sucuk At Eti Tespiti

Yüzet Et ve Et Ürünleri/ Serdivan/SAKARYA Yüzet Isıl İşlem Görmüş Sucuk At Eti Tespiti

Deniz Börek Salonu - Mehmet Şerif DENİZ/ Cami Mahallesi İstasyon Caddesi No:10/A Tuzla/İSTANBUL - Pide Kıymalı Çiğ Börek Harcı At Eti Tespiti

Kurban Et Gıda Otomotiv Turizm San.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. No:110/A Esenler/İSTANBUL Çiğ Kıyma At Eti Tespiti

TEK TIRNAKLI ETİ YEDİREN FİRMALAR

Fekeli Fatih Usta Kebap - Meryem GESER/ Şahintepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:118/2 Sarıçam/ADANA - Kıyma (Dana-Koyun Eti) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Öz Ağrı Kasabı - Abdulrıza AKMAN/ Karasoku Mahallesi Kasaplar Hali No: 2 Seyhan/ADANA - Kıyma (Koyun Eti) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Dora Et - Sadun DORA Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:149/A Seyhan/ADANA Develizade Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Tek Tırnaklı Eti, Kanatlı Eti ve Baş Eti Tespiti

Hamamönü Bahçem Cafe - Ayşe AKTA/ Hacettepe Mahallesi Sarıkadı Sokak No: 5 Altındağ/ANKARA - Izgara Köfte Harcı (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Ala Lezzet - Alkan DEMİREL/ Oğuzlar Mahallesi 1393. Cadde No:13/1-A BalgatÇankaya/ANKARA - Tüketime Hazır Patlıcan Musakka Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Nar-ı Keyf Cafe-Vedat KAMAN / Hacettepe Mah. Sarıkadın Sok. No:45 Hamamönü Altındağ/ANKARA Dana Izgara Köfte (Çiğ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Kuzey Grup Lokanta ve Eğlence Yerleri işlt. Turizm Tar. Hayv. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti/Merkez İlçe Yüzevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:35, MerkezAMASYA Markamm Et Döner Et Döner (Kırmızı Et-Pişmiş) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Ata Döner- Gazi YILDIRIM Ege mah. Nato yolu cad. Menekşe sit. No:246/H Mamak/ANKARA Et Döner Tek Tırnaklı Eti ve Kanatlı Eti Tespiti

