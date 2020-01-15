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etmek isteyen şahsı ve ikna etmeye çalıştı

İntihar etmek isteyen şahsı Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı

15.01.2020, 15:39

 Bahçelievler’de eşinden ayrılan ve çocuğunu göremediğini iddia eden bir şahıs amacıyla yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Şahsı intihardan vazgeçirmek için ise olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyo da program yapan ünlü sunucular ve geldi.

Bahçelievler'de Yenibosna da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli şahıs eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek etmek istedi. Şahsı direkte gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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