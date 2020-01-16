YÖKDİL başvuruları için son gün! ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

8 Ocak'ta başlayan YÖKDİL başvuruları için bugün son gün. ÖSYM geçtiğimiz hafta YÖKDİL kılavuzunu yayınlamıştı. YÖKDİL sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuruda son gün olması nedeniyle adaylar YÖKDİL başvuruları ile ilgili detayları da araştırıyor. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2020 YÖKDİL başvuruları için bugün son gün. Sınava katılacak olan adaylar YÖKDİL başvuruları için gerekenleri ve YÖKDİL sınav tarihini araştırıyor. Peki 2020 YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL sınav başvuruları 8-16 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday işlemleri sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilebilecek.

"1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan sınavın sonuç açıklama tarihi ise 26 Mart 2020 olarak belirlendi."

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YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti geçtiğimiz yıl 120 TL olarak belirlenmiştir. Bu sene herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı bilinmiyor ancak açıklanan kılavuz ile beraber tüm detaylar ve gelişmeler haberimizin içeriğinde olacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.