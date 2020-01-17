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Haberler > Yaşam > Balıkesir'de akılalmaz olay! Son duası eceli oldu! Sosyal medyada paylaştığı gün öldü

'de ! ! paylaştığı gün öldü

Balıkesir'de akılalmaz olay! Son duası eceli oldu! Sosyal medyada paylaştığı gün öldü

17.01.2020, 15:07

'in ilçesinde hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan bir paylaşım yaptı ve o gün hayatını kaybetti. Son paylaşımı ... İşte o paylaşım...

'in ilçesinde hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan bir paylaşım yaptı ve o gün hayatını kaybetti. Son paylaşımı ...

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