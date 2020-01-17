Balıkesir'de akılalmaz olay! Son duası eceli oldu! Sosyal medyada paylaştığı gün öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan Neşat Akkuyu sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve o gün hayatını kaybetti. Son paylaşımı eceli oldu... İşte o paylaşım...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan Neşat Akkuyu sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve o gün hayatını kaybetti. Son paylaşımı eceli oldu...