10 yaşındaki oğlunu öldürüp kendini astı

Tokat Devlet Hastanesi'nin ana okulunda müdür yardımcısı olan ve psikolojik sorunları yüzünden tedavi gören 37 yaşındaki Tuğba Uzun, evinde 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini doğal gaz borusuna asarak canına kıydı. Eve giren baba Mustafa Uzun, eşi ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca fenalık geçirdi. Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışan Mustafa Uzun, dün saat 21.30 sıralarında Beybağı mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmandaki evine geldi. Uzun, bir süre evinin ziline bastı ancak açan olmadı.



EKMEK BIÇAĞIYLA KIYDI

Telefonla da eşine ulaşamayınca çilingir çağırarak eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İncelemede psikolojik sorunları olan ve depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen anne Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdükten sonra kendini astığı saptandı.