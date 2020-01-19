‘Cani kocam da indirimsiz ceza alsın’

Manisa’da eşi Sibel Köse’yi ayağından vuran ve bacağının kesilmesine yol açan Mustafa Köse’ye ‘indirimsiz’ 19 yıl hapis cezası verildi. İzmir’de Sibel Köse ile aynı kaderi yaşayan Manolya Akman da cani kocasına indirim yapılmamasını istedi.

anisa'da eşi Sibel Köse'yi ayağından vuran ve sağ bacağının kesilmesine neden olan Mustafa Köse'nin indirim uygulanmadan 19 yıl hapis cezasına çarptırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ve aynı kaderi paylaşan İzmirli Manolya Akman, kocası Onur Akman'ın da indirimsiz en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Karabağlar'da kocası Onur Akman tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan ve aylar süren tedavisinin ardından tek bacağını kaybederek hayata tutunan Manolya Akman, "Hala o caninin soyadını taşıyorum. İsteğim önce cuma günkü duruşmada boşanma davamın gerçekleşmesi, sonra da kendisine yaptığından dolayı indirimsiz ceza verilmesi" dedi. Eşi Manolya Akman'ın hayatını zehir eden Onur Akman, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanıyor.Tüyler ürperten olay, 21 Mayıs günü sabah saatlerinde Karabağlar Salih Omurtak mahallesinde yaşanmıştı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmişti. Eve giren polis korkunç manzarayla karşılaşmış ve dizlerinden yaralanan kanlar içindeki Manolya Akman ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaçan cani koca Onur Akman ise yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.Yaşadığı travma yüzünden hayata küstüğünü ve psikolojik destek aldığını belirten Manolya Akman, olaydan sonra 96 gün hastanede yaşam savaşı verdi ve sol bacağı diz altından kesildi. Hastanede aylarca kabus gibi günler geçiren ve bacağının kesilmesine neden olan kocasının ağır cezada bile yargılanmadığını anlatan Akman, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunmuş ve 'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum' demişti. 3 Eylül'de Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Onur Akman, dosyasının mahkeme heyetinin kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmaya başlamıştı.Yeni Asır'daki haberde, Sibel Köse'yi çocuğunun gözleri önünde vuran ve sağ bacağının kesilmesine neden olan eşi Mustafa Köse'ye indirim uygulanmadan 19 yıl hapis cezası verildiğini okuduğunu belirten, genç kadınla aynı kaderi paylaşan Manolya Akman, "O caniye verilen ceza ile Sibel Köse'nin bacağı geri gelmeyecek. Ancak o kişinin hak ettiği cezayı almasından dolayı şahsım ve Sibel hanım adına karara çok sevindim. Ben de önce 24 Ocak'taki duruşmamda boşanma davamın sonuçlanmasını, sonra da hayatımı mahveden adamın hak ettiği cezayı almasını diliyorum" dedi.FATİH ŞENDİL