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'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı

İzmir'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı

21.01.2020, 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,11:10

'de bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

'de bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Y, sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

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