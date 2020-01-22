Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi açıkladı mı?

Adalet Bakanlığı (Adli Yargı, 2019-Adli Yargı-Avukat, 2019-İdari Yargı) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 29 Aralık tarihinde düzenlenen sınav sonrası adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu? 29 Aralık tarihinde düzenlenen sınav sonrası binlerce aday merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için tarih verdi mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, Hakimlik Savcılık sınav sonuçları 23 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hakimlik savcılık sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.