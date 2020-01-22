Çanakkale'de ilk kez trafik cezası yiyen kişi makbuzu çerçeveletti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç, önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Hayatında ilk kez trafik cezasına maruz kalan Koç, kendisine gönderilen cezayı hatıra olarak çerçeveletti.