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'de ilk kez yiyen kişi makbuzu çerçeveletti

Çanakkale'de ilk kez trafik cezası yiyen kişi makbuzu çerçeveletti

22.01.2020, 09:26

'nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki , önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık ödemek zorunda kaldı. Hayatında ilk kez trafik cezasına maruz kalan Koç, kendisine gönderilen cezayı hatıra olarak çerçeveletti.

Biga ilçesinde ikamet eden ve önceki gün Lapseki'de 17 LK 354 plakalı otomobiliyle yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçen 75 yaşındaki , hayatında ilk kez ödemek zorunda kaldı.

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