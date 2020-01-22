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Düzenli olarak içmenin hiç bilmediğiniz faydaları

Düzenli olarak limonlu su içmenin hiç bilmediğiniz faydaları

22.01.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020,15:59

Bir yıl boyunca düzenli tüketilen limonlu suyun vücuda sağladığı yararlar uzmanlar açıkladı. Limon ve limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Peki hangi hastalıklara iyi gelir? Limonun faydaları neler? Limon içmek sağlığa yararlı mı? Limonun faydaları nelerdir? Limon ve nelere iyi gelir? Limonlu su içmek ne işe yarar? Limon tansiyonu düşürüsr mü, yükseltir mi? Limon tansiyona iyi gelir mi?

, ateş, kabızlık, diş problemleri, fazla kilo, ve üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelen limonun içinde C vitaminin yanı sıra potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif bulunur. Yapılan araştırmalar sonucu su ile karıştırılan limonun insan sağlığına ne gibi faydaları olduğu ortaya konulmuştur.

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