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sonuçları açıklandı! sınav sonucu sorgulama ekranı...

Adalet Bakanlığı hakim savcılık sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı...

23.01.2020, 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,16:57

Hakim savcılık sınavına katılan binlerce aday merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. tarafından 'ta gerçekleşen sınavın sonuçları açıklandı. İşte hakimlik savcılık sınav sonucu sorgulama ekranı...

29 Aralık 2019'da ÖSYM tarafından gerçekleşen hakim savcılık sınavı sonuçlarını açıklandı. Sınava katılan adaylar sınav sonuçları merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu sorgulama ekranı...

HAKİM SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakim savcılık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20. sorunun "B" olarak girilmiş cevabının, "E" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Böylece 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2020 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

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